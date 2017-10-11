Принц Гарри и Меган Маркл скоро объявят о помолвке

Скорее всего это будет объявлено в ноябре.

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся объявить о помолвке — об этом сообщает US Weekly со ссылкой на свои источники, передает передает Газета.ru





Как сообщил изданию источник, из окружения принца Гарри, внук Елизаветы II намерен рассказать о помолвке, прежде всего, ближайшим членам семьи, «чтобы насладиться моментом до того, как новость разойдется». В то же время, источник из окружения Меган Маркл, заявил, что сообщение о помолвке появится «скоро».





Предполагается, что о будущей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл будет объявлено в ноябре, после окончания съемок последнего, седьмого, сезона сериала «Форс-мажоры», в котором актриса играет главную роль.





«В случае, если они сделают это раньше, это станет кошмаром для служб безопасности, — отметил источник в окружении звезды «Форс-мажоров». — Ее будут преследовать повсюду!»



