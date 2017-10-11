В Астане недобросовестных таксистов предупредили об ответственности

Председатель Ассоциации транспортников Астаны Медет Курманов предупредил водителей, занимающихся частным извозом, об ответственности за выезд на выделенные полосы Bus Lane , сообщает медиацентр столичного акимата.





«Мы сейчас наблюдаем такую ситуацию, что нелегальные таксисты выезжают на выделенные полосы и считают, что останутся безнаказанными. Хотел бы напомнить, что в сентябре была запущена система фото- и видеофиксации «Сергек», с помощью которой фиксируются факты нарушений ПДД, в том числе выезд водителей-частников на линии Bus Lane», – сообщил М. Курманов.





Система «Сергек», продолжил он, позволяет считывать госномера автомобилей. Номера официальных такси, которые зарегистрировались в Управлении пассажирского транспорта, уже внесены в базу данных. Соответственно, владельцы нелегальных такси, выезжающих на линии Bus Lane, будут привлекаться к адмответственности.





Вместе с тем принимаются меры для того, чтобы увеличить количество официальных перевозчиков. Теперь работать под брендом «Astana taxi» смогут не только таксомоторные компании, но и водители-частники.





«В настоящее время стать водителем единой службы такси несложно. Надо обратиться в Ассоциацию таксомоторных компаний, в которой есть основные условия к автомобилю: он должен быть белого цвета и не старше 7 лет. Требования компании к самому водителю тоже имеются: он должен быть ответственным, воспитанным, а также иметь соответствующий внешний вид», – уточнил М. Курманов.





Кроме возможности получать заказы через call-центр «Astana taxi», двигаться по линиям Bus Lane, легальные таксисты получат право пользования специализированными парковками на территории столичного аэропорта, двух железнодорожных вокзалов и другими городскими стоянками, которые создаются в рамках инфраструктуры для столичного такси.





Принимаемые «Astana taxi» меры позволили легализовать нелегальных перевозчиков, увеличить выплату в бюджет, установить единый тариф за проезд, создать единый call-центр и, в конечно итоге, повысить качество обслуживания пассажиров такси. Работа в данном направлении, по словам М. Курманова, будет продолжаться и улучшаться.



