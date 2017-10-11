«Божий глаз» увидели в небе жители Йоркшира

Облака стали единой картиной, гигантского глаза, который пристально наблюдает за всем вокруг.

В Сети быстро стало распространяться фото, сделанное 46-летним фотографом-любителем Грэмом Телфордом, которое не только пополнило его коллекцию необычных фото, а и возглавило ее , сообщает , сообщает Новости планеты





На снимке запечатлен странный, неподдающийся объяснению объект: в небе из облаков сформировался гигантских глаз. При этом автор уверят, что фото оригинальное и не является подделкой.





Мужчине даже казалось, что этот глаз за ним наблюдает.





«Я никогда не видел ничего подобного. Облака стали единой картиной, гигантского глаза, который пристально наблюдает за всем вокруг…», — сказал очевидец.





При этом мужчина не может назвать себя верующим человеком. Однако чувствует, что «Божий глаз» следил за ним и прежде.



