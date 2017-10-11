«Божий глаз» увидели в небе жители Йоркшира
11 октября 2017, 21:04
Облака стали единой картиной, гигантского глаза, который пристально наблюдает за всем вокруг.
В Сети быстро стало распространяться фото, сделанное 46-летним фотографом-любителем Грэмом Телфордом, которое не только пополнило его коллекцию необычных фото, а и возглавило ее, сообщает Новости планеты.
На снимке запечатлен странный, неподдающийся объяснению объект: в небе из облаков сформировался гигантских глаз. При этом автор уверят, что фото оригинальное и не является подделкой.
Мужчине даже казалось, что этот глаз за ним наблюдает.
«Я никогда не видел ничего подобного. Облака стали единой картиной, гигантского глаза, который пристально наблюдает за всем вокруг…», — сказал очевидец.
При этом мужчина не может назвать себя верующим человеком. Однако чувствует, что «Божий глаз» следил за ним и прежде.
Фото: www.planetanovosti.com
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