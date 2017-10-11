Сагинтаев провел встречу с руководителями научных медцентров

Сегодня в Үкімет үйі премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с директорами ведущих научных медицинских центров страны

В ходе встречи были обсуждены основные направления развития медицинской науки в республике. В частности, рассмотрены преимущества персонализированной медицины в онкологии, интеграции образования, науки и клинической практики, а также перспективы биомедицинских исследований в Казахстане.





С докладами о текущей ситуации, опытах проведения клинических исследований и новых подходах к решению стоящих перед казахстанской медициной задач выступили министр здравоохранения Е. Биртанов, председатель правления Национального научного кардиохирургического центра Ю. Пя, председатель правления Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова, Б. Баймаханов, директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Д. Кайдарова, ректор Государственного медицинского университета г. Семей Е. Жунусов.





Справочно:





В настоящее время инфраструктура научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения представлена 22 научно-исследовательскими организациями (16 научных центров, 6 научно-исследовательских институтов), 6 медицинскими ВУЗами, 2 организациями последипломного образования и 2 факультетами в составе многопрофильных университетов (МКТУ им. Х. Яссауи, КазНУ им. Аль-Фараби).





На базе Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова и Карагандинского государственного медицинского университета функционируют 2 научные молекулярно-генетические лаборатории.





В 2016 году протоколом Высшей научно-технической комиссии при Правительстве РК утвержден приоритет науки «Наука о жизни и здоровье». На 2017-2019 годы в рамках данного национального приоритета Министерством определены отраслевые приоритеты.





На сегодняшний день в организациях медицинской науки и образования выполняется более 260 научно-технических программ и проектов, в том числе при участии и поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией, UNODS, UNFPA, UNICEF, CDC, Европейского союза, в рамках программ Темпус и т.д.







