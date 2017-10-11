Акимат Алматинской области проверил талдыкорганские углевые тупики
11 октября 2017, 21:48
Первый заместитель акима области убедился, что сырья достаточно и никакого ажиотажа у людей нет.
Сегодня первый заместитель акима области Лаззат Турлашов осмотрел углевые тупики и убедился, что сырья достаточно для обеспечения населения в период отопительного сезона.
Первым Лаззат Турлашов посетил ИП «Мусанов», на сегодняшний день там запаса угля хватает – 1000 тонн. А в ТОО «Сауда–комир» продают семипалатинский уголь по 13 500 тенге там также отсутствуют очереди. Топливо можно без проблем приобрести у ИП «Мусанова», ИП «Бабибай» ,Ип «Анзор» , ИП «Умаров».
Стоит отметить, что все реализаторы ждут прибытия свежего угля. Поскольку на него спроса больше.
По данным акимата, в указанных компаниях представлен уголь с месторождений Семипалатискаяи Шубарколь (Карагандинская область).
Средняя цена за тонну составляет 13 500 -14 000 тенге.
- Дефицита угля нет. Сегодня у нас до обеда было четыре вагона, сейчас вот ожидаем еще три вагона. В начале сентября очереди возникли из - за резкого похолодания, но это временное явление. А еще одна немаловажная проблема это то, что люди хотят свежего угля, поэтому и ждут, хотя разницы старого и нового нет. В ближайшее время ожидается прибытия еще 5 тысяч тонн угля, - говорит руководитель ИП «Умаров» Али Умаров.
Первый заместитель акима области объехав все углевые тупики, убедился, что сырья достаточно и никакого ажиотажа у людей нет.
В свою очередь руководитель управления энергетики и ЖКХ Алматинской областиАсетКанагатов подробно проинформировал ситуацию с углем.
- Уголь является одним из приоритетных направлений подготовки к отопительному сезону. В этом году мы его начали своевременно. На сегодняшний день потребность в угле региона составляет 1 миллион 430 тысяч тонн. Согласно нашего мониторинга по состоянию на первое октября население уже приобрели 1 миллион 200 тон. В области имеется 90 тупиков, где есть 166 тысяч тонн угля. В Талдыкоргане потребность - 145 тысяч тонн из них уже больше половины приобретены. В наличии сейчас имеется 6 тысяч тонн. Цена семейского угля – 13500, Шубаркольский -14000 тысяч тенге. Все подготовки прошли соответственно с графиком. Отмечу, что многие уголь приобрели летом, когда цена была -11 тысяч тенге, а вот с первыми холодами люди начали массово покупать и поэтому произошел небольшой ажиотаж, были очереди. У населения сформирована такая психология, что уголь с колес лучше. Напомню, что уголь не скоропортящийся продукт. Поэтому его можно приобретать в любое время. Для этого у нас есть все условия, - сказал Асет Канагатов.
Таким образом, акимат Алматинской области заверил, что уголь имеется в полном объеме, и ежедневно прибывают новые составы с достаточным количеством топлива.
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