Представители НПО Южного Казахстана высказались по поводу заявления А.Атамбаева

Председатель ОО "ЖАҢА ДӘУІР" Улбосын Какимова считает, что для политика такого ранга такие высказывания крайне непрофессиональны.

«Резкие высказывания Президента Кыргызстана Атамбаева в адрес казахстанских властей я считаю как минимум некорректными. И хотя некоторые политологи считают, что таким образом он хотел дискредитировать своего конкурента на предстоящих выборах Омурбека Бабанова, ввязывать в это грязное дело другую страну, тем более соседнюю и, как все считали, братскую, и использовать Казахстан как инструмент в гонке за власть было крайне глупо и легкомысленно», - отметила Какимова.





По ее словам, долгие годы наши страны связывали тесные деловые и дружественные отношения. Казахстан оказал материальную поддержку по вхождению Кыргызстана в Евразийский экономический союз, безвозмездно направив на обустройство таможенной инфраструктуры 100 миллионов долларов. За последние годы Казахстан вложил в экономику соседней страны 1,5 миллиарда долларов инвестиций. После такой помощи критика Казахстана со стороны Атамбаева была настолько неожиданной для казахстанцев, что вызвала большой резонанс в обществе и непонимание такого хода. «Я считаю, что вмешательство во внутренние дела другой страны, какими бы причинами они ни были вызваны (а тем более публично), для политика такого ранга крайне непрофессиональны».





Председатель объединения юридических лиц «Гражданский альянс» по ЮКО Жамалбек Шарипбек отметил, что хорошо известно, что это нежелательная попытка привлечь внимание людей к президентским выборам в 15 октября. «Если бы Атамбаев действительно заботился о людях, он бы не стал делать такое безответственное заявление. Вся Центральная Азия знает, что казахско-кыргызский народ уже давно находится в единстве. Поэтому я убежден, что такое провокационное заявление кыргызского лидера казахскому народу не будет принято народом. И наш премьер-министр Бакытжан Сагинтаев очень хорошо ответил на это заявление», - отметил Шарипбек.





Фото: today.kz















