Немецкий ученый утверждает, что сейчас не 2017 год, а 1720

В сообщении ученого из Германии говорится, что 297 лет попросту сфальсифицировали. Значительный временной отрезок Средневековья был придуман , сообщает , сообщает Новости планеты





Историк заявил о ложных данных в григорианском календаре. Хериберт Иллиг даже приводит доказательства средневекового заговора: до 614 года происходило множество важных событий, также как и после 911 года, а вот между этими датами ничего особенного не происходило. А история между этими периодами была выдумана.





Затеяли всё якобы три мировых правителя: император из Византии Константин VII, Папа Сильвестр II и римский император Отто III. Их заговор добавил 297 лет истории.

Его суть заключалась в том, чтобы Отто сел на престол именно в 1000 году. Правителям казалась первая дата более значимая и соответствующая году Господа.





Мысль Хериберта Иллига получила название «Фантомное время». Стоит отметить, что некоторые историки полностью её поддерживают, однако есть и противники теории. Во всяком случае историю никто переписывать не будет.



