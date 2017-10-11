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Немецкий ученый утверждает, что сейчас не 2017 год, а 1720

11 октября 2017, 22:04

Историк заявил о ложных данных в григорианском календаре.

В сообщении ученого из Германии говорится, что 297 лет попросту сфальсифицировали. Значительный временной отрезок Средневековья был придуман, сообщает Новости планеты.

Историк заявил о ложных данных в григорианском календаре. Хериберт Иллиг даже приводит доказательства средневекового заговора: до 614 года происходило множество важных событий, также как и после 911 года, а вот между этими датами ничего особенного не происходило. А история между этими периодами была выдумана.

Затеяли всё якобы три мировых правителя: император из Византии Константин VII, Папа Сильвестр II и римский император Отто III. Их заговор добавил 297 лет истории.
Его суть заключалась в том, чтобы Отто сел на престол именно в 1000 году. Правителям казалась первая дата более значимая и соответствующая году Господа.

Мысль Хериберта Иллига получила название «Фантомное время». Стоит отметить, что некоторые историки полностью её поддерживают, однако есть и противники теории. Во всяком случае историю никто переписывать не будет.

Фото: www.planetanovosti.com

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