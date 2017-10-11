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В Алматы неплательщики, сдающие в аренду жилье, могут его лишиться

11 октября 2017, 23:00

Не все предприимчивые горожане готовы платить налоги.

Алматинцы, которые сдают свои дома в аренду и не платят налоги, могут лишиться жилья! Сотрудники управления госдоходов сегодня провели рейд по злостным неплательщикам, сообщает КТК.

- Последнее, вот. То, чего у нас нету, забирают, вот!

Не все предприимчивые горожане готовы платить налоги. Некоторые, пойманные едва ли не с поличным – наотрез отказываются. Однако большинство арендодателей, завидев ревизоров, обещают зарегистрироваться и в обязательном порядке перечислять деньги в казну.

Проверяющие напомнили: за сдачу квартир в аренду без разрешительных документов грозит штраф – 34 тысячи тенге. Если и после этого ситуация не изменится, дело передают в суд, который может отобрать у владельца его недвижимость.

Куаныш Туменбаев, зам. руководителя управления госдоходов по Медеускому району г. Алматы:

- Мы тесно работаем с местной полицейской службой, комитетами местного самоуправления, а также КСК. Еженедельно мы получаем сведения по лицам, которые сдают в аренду имущество. Такие рейды нами будут проводиться ежемесячно, пока мы всех не зарегистрируем в налоговых органах.

Автор: Зарина Утенова



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