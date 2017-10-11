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Сбои в Facebook и Instagram затронули пользователей из разных стран мира

11 октября 2017, 23:08

Запрошенные вами материалы не могут быть показаны в данное время - такие сообщения приходили пользователям.

В работе социальной сети Facebook произошел сбой. С проблемами столкнулись пользователи в разных странах мира.

«Запрошенные вами материалы не могут быть показаны в данное время. Возможно, они временно недоступны, ссылка, которую вы нажали, уже недействительна, или у вас нет прав на просмотр этой странице», — такие сообщения приходят пользователям при попытке зайти на сайт сосцети, передает «Интерфакс».

Отмечается, что сбои в работе Facebook могут наблюдать пользователи в Москве, Эдинбурге, Токио, Милане, Праге, Нью-Йорке, Риме, Тель-Авиве, Дублине и нескольких других городах мира.

Есть сведения также о перебоях в работе сети Instagram.

Фото: Телеканал «Звезда»

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