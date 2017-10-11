Сбои в Facebook и Instagram затронули пользователей из разных стран мира

В работе социальной сети Facebook произошел сбой. С проблемами столкнулись пользователи в разных странах мира.

Отмечается, что сбои в работе Facebook могут наблюдать пользователи в Москве, Эдинбурге, Токио, Милане, Праге, Нью-Йорке, Риме, Тель-Авиве, Дублине и нескольких других городах мира.



