Сбои в Facebook и Instagram затронули пользователей из разных стран мира
11 октября 2017, 23:08
Запрошенные вами материалы не могут быть показаны в данное время - такие сообщения приходили пользователям.
В работе социальной сети Facebook произошел сбой. С проблемами столкнулись пользователи в разных странах мира.
«Запрошенные вами материалы не могут быть показаны в данное время. Возможно, они временно недоступны, ссылка, которую вы нажали, уже недействительна, или у вас нет прав на просмотр этой странице», — такие сообщения приходят пользователям при попытке зайти на сайт сосцети, передает «Интерфакс».
Отмечается, что сбои в работе Facebook могут наблюдать пользователи в Москве, Эдинбурге, Токио, Милане, Праге, Нью-Йорке, Риме, Тель-Авиве, Дублине и нескольких других городах мира.
Есть сведения также о перебоях в работе сети Instagram.
Фото: Телеканал «Звезда»
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