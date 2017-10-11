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Назарбаев предложил провести в 2018 году встречу по цифровизации экономик стран ЕАЭС

11 октября 2017, 23:17

Во время переговоров была отмечена важность наращивания интеграции в ЕАЭС.

В рамках сегодняшнего заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи президент РК Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность принятых в ходе заседания основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС и предложил в 2018 году специальную встречу ВЕЭС по цифровизации экономик стран-участниц союза, передает пресс-служба Акорды.

В целом, в ходе заседания главы государств обсудили ряд актуальных вопросов по взаимодействию в рамках ЕАЭС и дальнейшему развитию экономического союза, а также заслушали отчёт ЕЭК.

Во время переговоров были отмечены положительное влияние ЕАЭС на экономики стран-участниц и важность наращивания интеграционных процессов.

В работе Совета также приняли участие президенты: Республики Армения – С.Саргсян, Республики Беларусь – А.Лукашенко, Республики Молдова – И.Додон, Российской Федерации – В.Путин, а также Премьер-министр Кыргызской Республики С.Исаков и Председатель Коллегии ЕЭК Т.Саркисян.

В завершение стороны выразили уверенность в том, что реализация достигнутых договоренностей позволит поднять сотрудничество между странами ЕАЭС на более высокий уровень.

Фото: пресс-службы президента

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