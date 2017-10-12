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В Туркменистане сразу аж в 25 раз подняли тариф на воду

12 октября 2017, 00:28

Власти пошли на такой шаг из-за снижения выручки от экспорта природного газа.

Власти Туркменистана повысили тариф на воду для своих граждан в 25 раз. Решение было принято на фоне низких цен на энергоносители, сообщает Reuters.

Как следует из указа президента страны Курбангулы Бердымухамедова, тариф на водопроводную воду, предоставляемую сверх бесплатного объема в 7,5 кубометра на человека, с 1 ноября увеличится до 5,0 маната ($1,43) за 10 кубометров с 0,2 маната ($0,06). Власти пошли на такой шаг из-за снижения выручки от экспорта природного газа. Началось снижение в 2014 году, когда на мировых рынках упали цены на энергоносители и после того, как основной покупатель туркменского газа — Россия прекратила его импорт в 2016 году.

До этого указа каждый гражданин страны имел право ежемесячно получать бесплатно 35 киловатт-часов электроэнергии и 50 кубометров газа, а также 250 литров воды в день. Бесплатное потребление газа и воды было завизировано в 1993 году указом экс-президента Туркмении Сапармурада Ниязова.

Согласно официальной статистике, ежегодно Туркмения добывает около 75-76 миллиардов кубометров газа.

Фото: Haqqin.az

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