В Алматы водитель Toyota спровоцировал ДТП, не пропустив встречную Honda

В Алматы поздним вечером произошло ДТП на пересечении улиц Жансугурова и Жумабаева. В результате пострадала пассажирка и водитель одного из авто





Как выяснилось, водитель за рулем автомобиля Toyota двигался вверх по ул.Жансугурова с левым поворотом на ул.Жумабаева и не пропустил автомашину Honda, которая ударила его в бок. От удара Toyota закрутило и машина влетела в стоящую KIA Rio.





Удар пришелся на пассажиркy Toyota, которая как оказалось беременна, медики из скорой поспешили забрать ее для экстренного оказания необходимой помощи. Позже и сам водитель Toyota пожаловался на острую боль в спине и тоже был госпитализирован.























































