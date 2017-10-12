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В Алматы водитель Toyota спровоцировал ДТП, не пропустив встречную Honda

12 октября 2017, 01:23

Пострадала беременная пассажирка Toyota.

В Алматы поздним вечером произошло ДТП на пересечении улиц Жансугурова и Жумабаева. В результате пострадала пассажирка и водитель одного из авто, сообщает Zakon.kz

Как выяснилось, водитель за рулем автомобиля Toyota двигался вверх по ул.Жансугурова с левым поворотом на ул.Жумабаева и не пропустил автомашину Honda, которая ударила его в бок. От удара Toyota закрутило и машина влетела в стоящую KIA Rio.

Удар пришелся на пассажиркy Toyota, которая как оказалось беременна, медики из скорой поспешили забрать ее для экстренного оказания необходимой помощи. Позже и сам водитель Toyota пожаловался на острую боль в спине и тоже был госпитализирован.





































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