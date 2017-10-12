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В Алматинской области врач не поехала к умирающему ребенку из-за отчета

12 октября 2017, 01:45

Пока неизвестно, какие именно меры будут приняты по отношению к этому педиатру.

В Алматинской области в селе Казыбек бек скончалась годовалая девочка. Её родители винят в смерти педиатров. По их словам, они дважды вызывали медиков на дом, но осмотреть больную малышку никто не приехал, сообщает КТК.

В этом доме слезы не утихают ни днем, ни ночью. В семье Канатбаевых горе – в пятницу не стало младшей дочери. Улар, которой было чуть больше года, угасала на глазах. Родители вспоминают: врачи на помощь не спешили. Те уверяют: ребенок умер от энтеровирусной инфекции. А близкие думали, что это ветрянка.

Оразхан Канатбаева:

- Сначала была ветрянка, потом поднялась температура, опухла голова. Мы звонили педиатру, потому что фельдшер, медсестра сами не могли понять, в чем дело. Не могли выписать нормальные лекарства! А педиатр сказала: у меня нет времени. Уже потом Улар отправили в областную больницу, но было поздно.

На то, чтобы лечить людей, у врачей не всегда есть время. Они и сами это признают.

Жанат Жамбылова, педиатр:

- Я в тот день была в районе, сдавала отчет. Я сейчас замещаю главного врача. Семья Канатбаевых к нам обращалась, но я не могла приехать. Это правда. У меня не было времени.

Родители Улар боятся одного – что такая же участь может ждать других детей. На лицах малышей тоже сыпь. А поездка в районную больницу для семьи настоящая проблема. За такси водители просят около 15 тысяч тенге. Таких денег в семье нет.

Эту сельскую больницу построили всего четыре года назад. Дипломированные врачи, новая техника – казалось бы, здесь есть все, для того чтобы лечить людей. Но, по словам местных жителей, из-за халатности медперсонала за последние годы умерли уже четверо детей.

Люди намерены добиться увольнения врачей. Уверяют, что пытались решить проблему мирным путем, но их никто не слушал.

Индира Есимова:

- Я пришла с ребенком на прием, его даже не осмотрели. Мы поехали в областную больницу. Диагноз - бронхит. Здесь нет даже ваты и шприцев! И самих врачей тоже постоянно нет на месте! Я сама слышала, что из-за их бездействия умерли уже четверо детей.

В районной больнице утверждают: случай смерти ребенка в этом селе первый, а вовсе не четвертый. Ну а причина, по которой люди остаются без медицинской помощи, нехватка кадров.

Ботагоз Медетбекова, зам. главного врача Жамбылской центральной районной больницы:

- В данной ситуации мы проводим служебное расследование, почему с этим ребенком так случилось. Естественно, мы будем принимать меры по поводу отношения врача педиатра Джамбуловой. Станция Казыбек бек - врач-педиатр есть. А в других вот поселках у нас нехватка кадров и педиатров нет.

Какие именно меры будут приняты по отношению к педиатру, пока неизвестно. А местным жителям остается одно – стараться не заболеть.

Автор: Алтын Мендыбаева


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