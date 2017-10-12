Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 20 человек
12 октября 2017, 02:00
Ранее сообщалось, что число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 17.
Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии выросло до 21 человека, пишет Газета.ru со ссылкой на The Washington Post.
Об этом заявил глава местной противопожарной службы Кен Пимлотт.
«Это серьезное, катастрофическое событие», — отметил он.
Ранее сообщалось, что число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 17.
Фото: polit.info
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