Изменения и дополнения по вопросам СЭЗ

Постановлением Правительства РК от 6 октября 2017 года № 624 принят ряд решений по вопросам специальных экономических зон (далее - СЭЗ), которые вводятся в действие со дня подписания постановления.

В частности, на период до 2041 года создана СЭЗ «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».

Далее, утверждены следующие положения:

1) Положение о СЭЗ «Морпорт Актау» и ее целевые индикаторы функционирования и критический уровень недостижения целевых индикаторов;

2) Положение о СЭЗ «Оңтүстік» и ее целевые индикаторы функционирования и критический уровень недостижения целевых индикаторов;

3) Положение о СЭЗ «Павлодар» и ее целевые индикаторы функционирования и критический уровень недостижения целевых индикаторов.

4) Положение о СЭЗ «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и ее целевые индикаторы функционирования и критический уровень недостижения целевых индикаторов.

Кроме того, расширен Перечень товаров собственного производства (работ, услуг) по видам деятельности, соответствующим целям создания СЭЗ, который был утвержден постановлением Правительства РК от 13 мая 2009 года № 703.

Внесены изменения также в постановление Правительства РК от 20 января 2017 года № 10, которым были утверждены:

1) перечень приоритетных видов деятельности специальных экономических зон (далее - Перечень ПВД СЭЗ);

2) перечень объектов, строительство которых предназначено для осуществления приоритетных видов деятельности специальных экономических зон (далее - Перечень объектов строительства ПВД СЭЗ);

3) Правила включения приоритетных видов деятельности в перечень приоритетных видов деятельности специальных экономических зон и объектов строительства в перечень объектов, строительство которых предназначено для осуществления приоритетных видов деятельности специальных экономических зон (далее - Правила ПВД СЭЗ).

Так, в Перечень ПВД СЭЗ включены также:

в СЭЗ «Павлодар»:

строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;

металлургическая промышленность;

производство прочей неметаллической минеральной продукции; 6) производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

производство резиновых и пластмассовых изделий;

в СЭЗ «Оңтүстік»:

строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;

производство кокса и продуктов нефтепереработки;

производство продуктов химической промышленности.

в Перечне объектов строительства ПВД СЭЗ, перечень промышленных объектов, производственных зданий, сооружений дополнен производственными объектами нефтехимической и химической промышленности с необходимой инфраструктурой, включая производственно-хозяйственные сооружения (отдельно стоящие склады и хранилища, требующие особых условий для хранения товаров и материалов, а также иных специальных проектных решений и мероприятий), опасные по пожару, взрыву, газу, химическим агрессивным, ядовитым и токсичным веществам;

в Правила ПВД СЭЗ внесено уточнение, что определение приоритетных видов деятельности и (или) объектов строительства, соответствующих целям создания СЭЗ, утверждаются в постановлениях Правительства РК о создании СЭЗ. Ранее такие определения утверждались в указах Президента Республики Казахстан.