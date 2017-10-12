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На Казахстан надвигаются дожди

12 октября 2017, 06:00

На запад Казахстана уже начинает поступать прохладный и влажный воздух с центральных районов Европейской части России.

На большей части Казахстана сохранится теплая и без осадков погода, лишь на западе местами пройдут дожди, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

«Установившаяся тёплая погода в Казахстане связана с воздушными массами, поступающими с районов средиземноморья. В ближайшие двое суток тепло продолжит распространяться на восточные области республики»,- говорится в сообщении.

На запад Казахстана уже начинает поступать прохладный и влажный воздух с центральных районов Европейской части России. Поэтому здесь, в отличие от остальной территории республики, температура понизиться и местами пройдёт дождь.

В Астане: частично облачно, 12°.

В Алматы: ясно, +19°.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: goodfon.ru

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