На Казахстан надвигаются дожди

На запад Казахстана уже начинает поступать прохладный и влажный воздух с центральных районов Европейской части России.

На большей части Казахстана сохранится теплая и без осадков погода, лишь на западе местами пройдут дожди, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





«Установившаяся тёплая погода в Казахстане связана с воздушными массами, поступающими с районов средиземноморья. В ближайшие двое суток тепло продолжит распространяться на восточные области республики»,- говорится в сообщении.





На запад Казахстана уже начинает поступать прохладный и влажный воздух с центральных районов Европейской части России. Поэтому здесь, в отличие от остальной территории республики, температура понизиться и местами пройдёт дождь.



