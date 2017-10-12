На Казахстан надвигаются дожди
12 октября 2017, 06:00
На запад Казахстана уже начинает поступать прохладный и влажный воздух с центральных районов Европейской части России.
На большей части Казахстана сохранится теплая и без осадков погода, лишь на западе местами пройдут дожди, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
«Установившаяся тёплая погода в Казахстане связана с воздушными массами, поступающими с районов средиземноморья. В ближайшие двое суток тепло продолжит распространяться на восточные области республики»,- говорится в сообщении.
На запад Казахстана уже начинает поступать прохладный и влажный воздух с центральных районов Европейской части России. Поэтому здесь, в отличие от остальной территории республики, температура понизиться и местами пройдёт дождь.
В Астане: частично облачно, 12°.
В Алматы: ясно, +19°.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: goodfon.ru
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