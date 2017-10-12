В Темиртау поезд сбил рабочего
12 октября 2017, 06:08
Труп рабочего обнаружили монтажники, которые в момент трагедии работали рядом.
Перевозивший чугунные ковши между цехами металлургического комбината компании «АрселорМиттал Темиртау» машинист грузового состава переехал по железной дороге рабочего, передает МИА «Казинформ».
Труп рабочего обнаружили монтажники, которые в момент трагедии работали рядом.
«Что произошло на территории металлургического комбината, выясняет полиция. Свидетелей трагедии не было, нам ничего не известно», - сообщил дежурный департамента по ЧС Карагандинской области.
Погибший рабочий числился в ТОО «Техол-Монтаж», которое выиграло тендер и выполняло в компании строительно-монтажные работы.
Фото: inform.kz
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