Сотрудница акимата Карагандинской области посмотрела на место продажи угля

Она сняла на видео ситуацию, имеющуюся на тот момент.

Пресс-секретарь акима Карагандинской области Алия Сыздыкова поехала на место продажи угля и вышла оттуда в прямой эфир, сообщает Zakon.kz





Она сняла на видео ситуацию, имеющуюся на тот момент. Видео опубликовала в Facebook.













"Это трейдер угольного разреза "Шубарколь комир", который продает самый востребованный уголь. Сейчас на погрузке никого нет. До обеда были машины. Очередей никаких нет. Уголь есть", - резюмировала Сыздыкова.





Представитель ТОО "Жалынды Отан" Александр Попков сообщил пресс-секретарю, что днем очередь была из 40 или 50 машин. Но к вечеру ажиотажа уже не наблюдалось. Попков заявил, что уголь продают "по 11 тысяч". По сравнению с прошлым годом топливо подорожало "на тысячу тенге".



