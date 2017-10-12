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Сотрудница акимата Карагандинской области посмотрела на место продажи угля

12 октября 2017, 06:27

Она сняла на видео ситуацию, имеющуюся на тот момент.

Пресс-секретарь акима Карагандинской области Алия Сыздыкова поехала на место продажи угля и вышла оттуда в прямой эфир, сообщает Zakon.kz.

Она сняла на видео ситуацию, имеющуюся на тот момент. Видео опубликовала в Facebook.



"Это трейдер угольного разреза "Шубарколь комир", который продает самый востребованный уголь. Сейчас на погрузке никого нет. До обеда были машины. Очередей никаких нет. Уголь есть", - резюмировала Сыздыкова.

Представитель ТОО "Жалынды Отан" Александр Попков сообщил пресс-секретарю, что днем очередь была из 40 или 50 машин. Но к вечеру ажиотажа уже не наблюдалось. Попков заявил, что уголь продают "по 11 тысяч". По сравнению с прошлым годом топливо подорожало "на тысячу тенге".


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