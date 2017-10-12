В Актобе студент-медик умер во время подготовки к юбилейному торжеству

В Актобе скончался 19-летний студент Западно-Казахстанского государственного медицинского университета (ЗКГМУ) имени Оспанова Есет Нурдаулет. Трагедия произошла 5 октября, но огласку смерть парня получила только сейчас, сообщает газета " Диапазон ".





В тот злополучный день в стенах медуниверситета проходила конференция к 60-летию вуза. На нее пригласили академиков Казахстана и России, ректоров других медицинских вузов, иностранных гостей, а также акима области Бердыбека Сапарбаева.





"Перед ними должен был выступить студенческий хор. Его участник второкурсник Есет Нурдаулет пошел в туалет. Ему стало плохо. Вскоре его нашли мертвым", - пишет издание.





В соцсети «ВКонтакте» в группе «Я – студент ЗКГМУ» один из студентов разместил пост о случившемся (орфография и пунктуация сохранены).

«Все умы, профессора, академики страны, которые пришли на конференцию, тупо не смогли помочь нашему товарищу Есету. Может, даже не знали они об этом. Всему вина халатность врачей. У которых не было дефибриллятора. Только потом принесли. Даже после случившегося, когда мы потеряли товарища, они хотели спрятать тело в общаге, понимаете? Карл, в общаге, чтобы аким не увидел, чтобы другие из акимата не увидели труп студента...».

На станции скорой помощи сообщили: юноша умер до приезда бригады скорой, дефибриллятор роли не играл.

«В прошлом году у Есета обнаружили бронхиальную астму, он состоял на учете у врача, получал лечение, – рассказал проректор по учебно-воспитательной работе ЗКГМУ Талгар Абилов, – по физкультуре он был в спецгруппе с облегченной нагрузкой. В день трагедии у парня не оказалось ингалятора. Со слов родителей Есета, в тот день ингалятор остался в чьей-то сумке. Ему быстро оказали первую медицинскую помощь. Но он умер к моменту его обнаружения, так как был в туалете. Труп никак невозможно спрятать. Во-первых, была большая аудитория, те, кто заходил в здание, все видели. И еще приехали полиция, криминалисты, судмед­эксперты. Сказали, ничего не трогать. Почему преподаватели загоняли студентов в комнаты? Потому что некоторые проявляли любопытство, стали смотреть. Это же неэтично, поэтому не разрешали выходить. Нам очень жаль, что такое произошло. Мы выразили соболезнования родителям, оказали материальную помощь», – говорит Талгар Абилов.



