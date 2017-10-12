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Первые в истории похороны в космосе состоятся в ноябре

12 октября 2017, 07:22

Стоимость "космических похорон" оценивают в 795 фунтов стерлингов.

Первые похороны в космосе состоятся в ноябре 2017 года. Урна с прахом умершего будет развеяна на высоте
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более 34 тысяч километров над Землей, передает РЕН-ТВ.

Британская компания Ascension Flights будет заниматься организацией "космических похорон" и даже записывать всю церемонию на видео для последующей передачи родственникам.

Стоимость услуги в компании оценивают в 795 фунтов стерлингов.

Как сообщает "Федеральное агентство новостей", ранее процесс был предварительно испытан на урнах с кремированными домашними животными.

Фото: Чудо техники

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