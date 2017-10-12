Первые в истории похороны в космосе состоятся в ноябре

Первые похороны в космосе состоятся в ноябре 2017 года. Урна с прахом умершего будет развеяна на высоте

более 34 тысяч километров над Землей, передает РЕН-ТВ





Британская компания Ascension Flights будет заниматься организацией "космических похорон" и даже записывать всю церемонию на видео для последующей передачи родственникам.





Стоимость услуги в компании оценивают в 795 фунтов стерлингов.





Как сообщает "Федеральное агентство новостей", ранее процесс был предварительно испытан на урнах с кремированными домашними животными.



