Первые в истории похороны в космосе состоятся в ноябре
12 октября 2017, 07:22
Стоимость "космических похорон" оценивают в 795 фунтов стерлингов.
Первые похороны в космосе состоятся в ноябре 2017 года. Урна с прахом умершего будет развеяна на высоте
более 34 тысяч километров над Землей, передает РЕН-ТВ.
Британская компания Ascension Flights будет заниматься организацией "космических похорон" и даже записывать всю церемонию на видео для последующей передачи родственникам.
Стоимость услуги в компании оценивают в 795 фунтов стерлингов.
Как сообщает "Федеральное агентство новостей", ранее процесс был предварительно испытан на урнах с кремированными домашними животными.
Фото: Чудо техники
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