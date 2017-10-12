21-летний казахстанец погиб при замене колеса грузовика на трассе в России

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В Краснозерском районе произошло ДТП со смертельным исходом. 21-летнего водителя насмерть сбил грузовик Mitsubishi Canter на трассе «Новосибирск-Павлодар», передает kurer-sreda.ru





По информации управления МВД по Новосибирской области, ранним утром 10 октября 34-летний житель Карасука, управляя автомобилем Mitsubishi Canter, двигался по автодороге К-17p «Новосибирск-Павлодар» со стороны Новосибирска в направлении Карасука. На 279-м км в 5.40 он совершил столкновение с припаркованным на правой обочине грузовым автомобилем DAF. 21-летний водитель грузовика осуществлял в этот момент замену колеса. В результате ДТП водитель грузового автомобиля от полученных травм скончался на месте.





Установлено, что погибший являлся гражданином Республики Казахстан. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



