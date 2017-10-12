Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

21-летний казахстанец погиб при замене колеса грузовика на трассе в России

12 октября 2017, 07:47

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В Краснозерском районе произошло ДТП со смертельным исходом. 21-летнего водителя насмерть сбил грузовик Mitsubishi Canter на трассе «Новосибирск-Павлодар», передает kurer-sreda.ru.

По информации управления МВД по Новосибирской области, ранним утром 10 октября 34-летний житель Карасука, управляя автомобилем Mitsubishi Canter, двигался по автодороге К-17p «Новосибирск-Павлодар» со стороны Новосибирска в направлении Карасука. На 279-м км в 5.40 он совершил столкновение с припаркованным на правой обочине грузовым автомобилем DAF. 21-летний водитель грузовика осуществлял в этот момент замену колеса. В результате ДТП водитель грузового автомобиля от полученных травм скончался на месте.

Установлено, что погибший являлся гражданином Республики Казахстан. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: kurer-sreda.ru

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...