В ВКО в срочном ремонте нуждаются 27 дамб и плотин

До начала зимы и весеннего снеготаяния дамбы и плотины области пытаются разгрузить водосбросом. Эти меры малоэффективны, при этом из-за спусков воды гибнет рыба. Последние 3 года гидросооружения Восточного Казахстана не ремонтировали, вопреки всем правилам.





По мнению экспертов, одна из дамб, находящаяся в 30 км от Усть-Каменогорска и сдерживающая почти миллион кубометров воды, может стать неуправляемой.





"Входная часть данного водовыпуска находится в иловых отложениях. Это со временем может забиться, мы не сможем потом регулировать уровень режима", – заявил начальник отдела КГП "Шығыс су қоймалары" Сансызбай Мунгулбаев.





За дамбы и плотины на востоке страны отвечает коммунальное предприятие "Шығыс cу". В средствах на ремонт госучреждение ограничено. Всего для восстановления всех гидротехнических сооружений области требуется 6,5 млрд тенге. В связи с этим представители компании ждут финансирования от головной организации – комитета водных ресурсов Министерства сельского хозяйства.





"В данной ситуации, конечно, очистка водоёмов за счет местного бюджета, хотя у нас местный бюджет не резиновый, не хватает финансов. Конечно, будем обращаться с просьбой в республиканский, в комитет водных ресурсов, чтобы нам помогли с республиканского бюджета", – сообщил директор КГП "Шығыс су қоймалары" Александр Лукин.





Детальный проект реконструкции дамб и водохранилищ местные власти обещают составить за счёт регионального бюджета. Этот вопрос будет одним из ключевых на февральской сессии областного маслихата. Восстановлением водных объектов региона намерены заняться в следующем году.