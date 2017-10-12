В окрестностях Алматы более 2-х месяцев ищут пропавшую женщину

Более двух месяцев родные и близкие разыскивают пожилую и больную женщину, пропавшую в окрестностях Алматы. Хадиша Тусупова вышла из дома в Талгаре рано утром четвертого августа. По словам соседей, в последний раз ее видели рядом с рекой. Там же была найдена и обувь женщины. Но дальнейшие поиски, в том числе и вдоль русла водоема, результатов не дали, передает ТК "Алматы"





«Мы вот ходили сами, 50 человек где-то собралось, у нас родственники, друзья. Все сплоченно 50 человек, мы искали 3-4 недели. Усердно, прямо с утра до вечера, до ночи. В близлежащих поселках развешивали листовки, объявления, что пропала моя мама. И хоть бы кто-нибудь что-нибудь сказал. Но никакой зацепки, абсолютно ничего», - сказала дочь пропавшей женщины Меруерт Абылкасымова.





Искали Хадишу Тусупову и в больницах города и области. Ведь у нее болезнь Паркинсона. И женщина нуждается в регулярном врачебном уходе и приеме препаратов. К розыску подключились даже экстрасенсы. Они утверждают, что Хадиша Тусупова жива. Родные и близкие очень надеются на помощь очевидцев, чьи данные могли бы стать зацепкой в поисках. Ищут пропавшую и полицейские области.





«В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению места нахождения без вести пропавшей. В ходе разыскных мероприятий осуществляется проческа местности, проверка по связям, опрос соседей, друзей и знакомых», - отметила официальный представитель ДВД Алматинской области Айман Мырзекова.







