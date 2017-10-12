Жители окраинных районов Шымкента оказались в изоляции
12 октября 2017, 08:38
Жителям присоединенного к городу микрорайона приходится часами стоять на остановке в надежде попасть в город.
Жители шымкентского микрорайона Жанаталап забаррикадировали собой дорогу, выражая протест в связи с невозможностью добраться до города. Расходы на дорогу превышают зарплаты жителей отдаленных районов, пишет региональное издание "Отырар".
Густонаселенный микрорайон раньше был дачным массивом, несмотря на присоединение к городу, отсюда в центр ходит лишь один маршрут. Люди утверждают, что микроавтобусов на маршруте слишком мало: они редко приезжают, а из-за переполненности редко останавливаются.
Бывают случаи, когда автобус приходится ждать несколько часов. Жители Жанаталапа рассказали о недовольстве на работе и в школах их детей из-за постоянных опозданий. Многим приходится брать такси, но даже в случае с частными извозчиками выходит очень дорого.
В акимате Шымкента сообщили, что проблема решается. В данный момент составлен список социально важных маршрутов, куда вошел и микрорайон Жанаталап. Власти обещают в скором времени запустить в эту сторону еще один маршрут, а также обсудить сложившуюся ситуацию с руководством автопарка, которому принадлежит единственный посещающий Жанталап маршрут.
Жители отдаленного района рассказали, что уже слышали подобные обещания, однако не перестают надеяться на то, что проблема в скором времени разрешится.
Фото: Sputnik Казахстан
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