Жители окраинных районов Шымкента оказались в изоляции

Густонаселенный микрорайон раньше был дачным массивом, несмотря на присоединение к городу, отсюда в центр ходит лишь один маршрут. Люди утверждают, что микроавтобусов на маршруте слишком мало: они редко приезжают, а из-за переполненности редко останавливаются.

Бывают случаи, когда автобус приходится ждать несколько часов. Жители Жанаталапа рассказали о недовольстве на работе и в школах их детей из-за постоянных опозданий. Многим приходится брать такси, но даже в случае с частными извозчиками выходит очень дорого.





В акимате Шымкента сообщили, что проблема решается. В данный момент составлен список социально важных маршрутов, куда вошел и микрорайон Жанаталап. Власти обещают в скором времени запустить в эту сторону еще один маршрут, а также обсудить сложившуюся ситуацию с руководством автопарка, которому принадлежит единственный посещающий Жанталап маршрут.





Жители отдаленного района рассказали, что уже слышали подобные обещания, однако не перестают надеяться на то, что проблема в скором времени разрешится.



