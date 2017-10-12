В Астану завезли партию угля

В столицу прибыла очередная партия угля в объеме 5,6 тыс. тонн, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Астаны.





С начала сентября в город доставлено 46,7 тыс. тонн твердого топлива.





Сегодня в Астане выгрузили 5 600 тонн шубаркульского угля. В течение двух дней ожидается поступление еще 5 тыс. тонн твердого топлива.





С 1 сентября по 11 октября на станции Астана выгружено 46 726 тонн угля. (Шубаркуль – 8 349, Каражыра – 16 704, Майкубе – 21 673 тонны). В общей сложности доставлено 667 вагонов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 30%.





По словам руководителя городского Управления предпринимательства и промышленности Рысгуль Каугабаевой, дефицита угля в столице не наблюдается.





«Из 7 тысяч отгруженных тонн угля в Астану поступило 5 600 тонн угля. В течение двух дней ожидается поступление еще 5 тыс. тонн. Также на ежедневной основе до конца октября будет поступать еще 1,5 тыс. тонн марки «Шубаркуль». Ситуация ежедневно мониторится и находится на контроле у ведомства. В целом дефицита угля в городе не наблюдается», – заявила Р. Каугабаева.





Напомним, по городу функционируют 15 точек реализации угля, 7 из которых крупные. Также в столице имеются порядка 20 грузополучателей угля для коммунально-бытовых нужд.





Средняя цена за тонну топлива составляет 11 800 тенге.



