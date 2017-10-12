Холдинг AsstrA стал членом международной ассоциации КСТП

20-21 сентября в Пекине состоялось XXVI Пленарное заседание Координационного Совета по Транссибирским перевозкам (КСТП). В составе КСТП насчитывается более 100 коллективных членов из 23 стран, среди которых — железные дороги Европы, Азии и стран СНГ, морские перевозчики, операторы и экспедиторы, порты и, государственные организации.





В 2017 году в состав КСТП вошли восемь новых компаний, среди которых транспортно-логистический холдинг AsstrA.





В рамках рабочей группы КСТП по повышению конкурентоспособности Транссибирского маршрута выступил генеральный директор холдинга Дмитрий Лагун. В докладе он поделился опытом AsstrA в развитии перевозок ускоренными контейнерными поездами (УКП), а также обозначил перспективы и ожидания от членства компании в КСТП для развития сегмента транспортировок УКП.





«Такое сотрудничество даст нам возможность предложить клиентам конкурентные ставки на железнодорожные перевозки и расширит круг партнерских договоренностей с железнодорожными операторами – отмечает генеральный директор холдинга AsstrA Дмитрий Лагун. – В свою очередь мы будем активно участвовать в реализации задач, направленных на наращивание объемов и компетенций в железнодорожных перевозках. Мы намерены участвовать в разработке совместных с КСТП предложений по развитию сегмента перевозок УКП и добиться их реализации государственными органами стран-участниц Совета».





Эффективное использование Транссибирской магистрали в качестве международного транспортного коридора имеет стратегическое значение для компании.





К сентябрю 2018 планируется увеличение объема перевозок на 25%. Еще одна из основных задач для AsstrA – это регулярная отправка сборных контейнеров, полностью укомплектованных грузами клиентов холдинга. А в перспективе – отправка целых поездов только под заказы компании.



