Холдинг AsstrA стал членом международной ассоциации КСТП
12 октября 2017, 10:00
К сентябрю 2018 планируется увеличение объема перевозок на 25%.
20-21 сентября в Пекине состоялось XXVI Пленарное заседание Координационного Совета по Транссибирским перевозкам (КСТП). В составе КСТП насчитывается более 100 коллективных членов из 23 стран, среди которых — железные дороги Европы, Азии и стран СНГ, морские перевозчики, операторы и экспедиторы, порты и, государственные организации.
В 2017 году в состав КСТП вошли восемь новых компаний, среди которых транспортно-логистический холдинг AsstrA.
В рамках рабочей группы КСТП по повышению конкурентоспособности Транссибирского маршрута выступил генеральный директор холдинга Дмитрий Лагун. В докладе он поделился опытом AsstrA в развитии перевозок ускоренными контейнерными поездами (УКП), а также обозначил перспективы и ожидания от членства компании в КСТП для развития сегмента транспортировок УКП.
«Такое сотрудничество даст нам возможность предложить клиентам конкурентные ставки на железнодорожные перевозки и расширит круг партнерских договоренностей с железнодорожными операторами – отмечает генеральный директор холдинга AsstrA Дмитрий Лагун. – В свою очередь мы будем активно участвовать в реализации задач, направленных на наращивание объемов и компетенций в железнодорожных перевозках. Мы намерены участвовать в разработке совместных с КСТП предложений по развитию сегмента перевозок УКП и добиться их реализации государственными органами стран-участниц Совета».
Эффективное использование Транссибирской магистрали в качестве международного транспортного коридора имеет стратегическое значение для компании.
К сентябрю 2018 планируется увеличение объема перевозок на 25%. Еще одна из основных задач для AsstrA – это регулярная отправка сборных контейнеров, полностью укомплектованных грузами клиентов холдинга. А в перспективе – отправка целых поездов только под заказы компании.
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