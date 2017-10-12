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В Казахстане изменили правила проведения общественных слушаний по экологии

12 октября 2017, 09:36

В частности, уточняется, что общественные слушания проводятся в форме открытых собраний заинтересованной общественности.

Приказом министра энергетики РК от 8 сентября 2017 года внесены изменения и дополнения в Правила проведения общественных слушаний, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что общественные слушания проводятся в форме открытых собраний заинтересованной общественности по хозяйственной деятельности:

по проектам, указанным в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) пункта 1 статьи 57-2 Кодекса;
для объектов I, II категории, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 57-2 Кодекса;
в форме опроса для учета мнения заинтересованной общественности для объектов III, IV категорий, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 57-2 Кодекса.

При этом оформляются опросные листы по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

На общественные слушания заказчиком представляется документация по оценке воздействия на окружающую среду.

Для проведения общественных слушаний в форме открытых собраний заказчик публикует объявление в СМИ о проведении общественных слушаний в форме открытых собраний на государственном и русском языках не позднее чем за двадцать рабочих дней до проведения общественных слушаний, с указанием:

дата, время и место проведения общественных слушаний;
наименование местного исполнительного органа и контактные данные лица, ответственного за организацию общественных слушаний;
адрес электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения;
адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту;
адрес места, где представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде;
наименование государственного органа по проведению государственной экологической экспертизы;
наименование и контактные данные заказчика;
адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и предложения;
наименование и контактные данные разработчика документации.

Заказчик публикует объявление в СМИ о проведении общественных слушаний в форме опроса на государственном и русском языках, с указанием следующих сведений:

наименование местного исполнительного органа и контактные данные лица, ответственного за организацию общественных слушаний;
наименование государственного органа по проведению государственной экологической экспертизы;
наименование и контактные данные заказчика;
наименование и контактные данные разработчика документации;
адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности;
адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и предложения;
период проведения общественных слушаний в форме опроса (не менее 20 рабочих дней) с указанием даты начала и окончания приема замечаний и предложений.

Ответственное лицо местного исполнительного органа совместно с заказчиком составляют Протокол о проведении общественных слушаний в форме опроса.

В Протоколе отражаются замечания или предложения от заинтересованной общественности и позиция заказчика по учету каждого замечания или предложения, а также информация о возможности обжалования решения.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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