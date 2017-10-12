Поджегший себя житель Жанаозеня идет на поправку
12 октября 2017, 09:40
40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег сам себя, облившись бензином.
Врачам удалось спасти жителя Жанаозеня, который поджег себя, сообщает ИнАктау.
Напомним, что 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег сам себя, облившись бензином. Сотрудники скорой помощи привезли его в Жанаозенскую центральную больницу, в которой он находился на протяжении пяти дней. Однако затем бригада санитарной авиации доставила его в реанимационное отделение Мангистауской областной больницы.
На тот момент заведующий отделением травматологии и ортопедии Жансерик Шаухымбердиев сообщил, что пациент получил 55% ожогов тела и 35% составили глубокие раны. Помимо этого, были обожжены дыхательные пути.
Врачи давали неутешительный прогноз, говоря о том, что у пациента могут отказать печень и почки.
Однако вчера стало известно, что мужчина идет на поправку. В течение семи дней он находился на аппарате искусственной вентиляции легких, после чего смог дышать сам. И тогда медики перевели его в отделение травматологии.
Фото: inaktau.kz
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