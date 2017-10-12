Следователя ДГД в ЗКО обвиняют в рекордной взятке в 101 млн тенге

Так же он проходит потерпевшим по другому уголовному делу. В апреле этого года он подал заявление в полицию по факту пропажи из дома денежных средств в сумме 20 млн тенге.

В Западно-Казахстанскую прокуратуру поступило уголовное дело в отношении следователя департамента государственных доходов Нурболата Урналиева. Его обвиняют в получении взятки в сумме 101 млн тенге , сообщает , сообщает BNews.kz





В прокуратуре ЗКО сообщили, что расследование уголовного дела завершено. Сейчас в надзорном органе будут решать вопрос о предъявлении обвинительного заключения.





«Следствие собрало необходимую доказательную базу. Мы будем утверждать обвинительное заключение. Тогда дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», - заявил заместитель прокурора ЗКО Александр Цуранков.





Сумма взятки впечатляет - 101 млн тенге. По версии следствия, эти деньги были получены от бизнесмена из Аксая, учредителя ТОО «Карачаганак Агро Строй» Александра Прокудина. В обмен Урналиев обещал прекратить преследование предпринимателя по статье 215 УК РК «Лжепредпринимательство». Сейчас эта статья уже исключена из Уголовного Кодекса РК. Руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций управления расследования правонарушений в финансовой сфере службы экономических расследований департамента государственных доходов по ЗКО Нурболат Урналиев был задержан в июле 2016 года.





В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 366 часть 4 УК РК «Получение взятки в особо крупном размере». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере восьмидесятикратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





Стоит отметить, что Нурбулат Урналиев проходит потерпевшим по другому уголовному делу. В апреле этого года он подал заявление в полицию по факту пропажи из дома денежных средств в сумме 20 млн тенге.