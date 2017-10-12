Следователя ДГД в ЗКО обвиняют в рекордной взятке в 101 млн тенге
12 октября 2017, 09:48
Так же он проходит потерпевшим по другому уголовному делу. В апреле этого года он подал заявление в полицию по факту пропажи из дома денежных средств в сумме 20 млн тенге.
В Западно-Казахстанскую прокуратуру поступило уголовное дело в отношении следователя департамента государственных доходов Нурболата Урналиева. Его обвиняют в получении взятки в сумме 101 млн тенге, сообщает BNews.kz.
В прокуратуре ЗКО сообщили, что расследование уголовного дела завершено. Сейчас в надзорном органе будут решать вопрос о предъявлении обвинительного заключения.
«Следствие собрало необходимую доказательную базу. Мы будем утверждать обвинительное заключение. Тогда дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», - заявил заместитель прокурора ЗКО Александр Цуранков.
Руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций управления расследования правонарушений в финансовой сфере службы экономических расследований департамента государственных доходов по ЗКО Нурболат Урналиев был задержан в июле 2016 года. Сумма взятки впечатляет - 101 млн тенге. По версии следствия, эти деньги были получены от бизнесмена из Аксая, учредителя ТОО «Карачаганак Агро Строй» Александра Прокудина. В обмен Урналиев обещал прекратить преследование предпринимателя по статье 215 УК РК «Лжепредпринимательство». Сейчас эта статья уже исключена из Уголовного Кодекса РК.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 366 часть 4 УК РК «Получение взятки в особо крупном размере». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере восьмидесятикратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Стоит отметить, что Нурбулат Урналиев проходит потерпевшим по другому уголовному делу. В апреле этого года он подал заявление в полицию по факту пропажи из дома денежных средств в сумме 20 млн тенге.
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