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Назарбаев предложил активизировать свободную торговлю услугами на территории СНГ

 

Президент Республики Казахстан Нурсултан принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, передает пресс-служба Акорды.

В работе Совета также приняли участие президенты: Азербайджанской Республики - И. Алиев, Республики Армения - С. Саргсян, Республики Беларусь - А. Лукашенко, Республики Молдова - И. Додон, Российской Федерации - В. Путин, Республики Таджикистан - Э. Рахмон, Туркменистана - Г. Бердымухамедов, Республики Узбекистан - Ш. Мирзиеев, а также Премьер-министр Кыргызской Республики С. Исаков и Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев.

В своем выступлении Президент Казахстана подчеркнул особую роль СНГ в развитии торгово-экономических отношений между странами-участницами Содружества.

Глава государства отметил ряд актуальных направлений по модернизации и совершенствованию СНГ.

Нурсултан Назарбаев предложил провести ревизию Концепции дальнейшего развития СНГ и разработать новый план мероприятий.

Кроме этого, Президент Казахстана остановился на вопросе углубления торгово-экономических отношений стран Содружества.

- Свободная торговля услугами на территории СНГ позволит открыть новые возможности для наших бизнесменов и выведет торгово-экономическую кооперацию наших стран на новый уровень. Предлагаю поручить Совету глав правительств и Исполнительному комитету активизировать работу по проекту Соглашения о свободной торговле услугами и принять его в ближайшее время, - сказал глава государства.

В завершение выступления Нурсултан Назарбаев отметил результативность председательства Российской Федерации в организации и пожелал успехов Республике Таджикистан на посту председателя СНГ в следующем году.

 

 

12 октября 2017, 09:55
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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