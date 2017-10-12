В Доме Дружбы проведен круглый стол

В целях реализации пилотного проекта по расширению практики применения исполнительной надписи в свете Плана нации Главы Государства «100 конкретных шагов 11 октября 2017 года в Доме дружбы города Алматы состоялся круглый стол на тему «Роль и развитие института медиации в укреплении межэтнического согласия. Формирование правовой культуры у населения».

Круглый стол был организован Бостандыкским районным судом города Алматы совместно с Секретариат АНК г.Алматы и Республиканским методическим кабинетом медиации Дома дружбы г.Алматы.

С приветсвенными словами выступили - Хамедов Абилфас Муслимович - заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, Мамсуров Казбек Владимирович - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по г.Алматы и модератор круглого стола Баянов Алтынбек Бейсембаевич - председатель Бостандыкского районного суда г.Алматы.

Участие в работе круглого стола приняли - представители этнокультурных объединений, судьи Бостандыкского районного суда г.Алматы, представители прокуратуры Бостандыкского района г.Алматы, нотариусы города Алматы, адвокаты городской коллегии адвокатов, представители Национального Банка РК, банков второго уровня, коллекторских компании, неправительственных организаций, профессиональные и непрофессиональные медиаторы, представители городских коммунальных служб и средств массовой информации.

В своем выступлении Хамедов Абилфас Муслимович отметил важность Ассамблеи народа Казахстана в продвижении института медиации в Казахстане, рассказал о работе направленную на налаживание конструктивного взаимодействия с профессиональными медиаторами и необходимости расширения практики использования медиативных технологий в рамках своих структур.

Нотариус города Алматы - Асаинова Людмила Александровна выступила с темой «Преимущество исполнительной надписи для кредиторов во внесудебном порядке». О роли молодежи в развитии медиации выступил Ахметов Расул - председатель Республикаснкой молодежной организации «Жарасым». Директор ОО «Профессиональные медиаторы» Родионова Ирина Трофимовна с темой «Внедрение исполнительной надписи в соглашении об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации». На тему «Роль кризисного центра по защите прав жертв бытового насилия путем примирительных процедур» выступила директор КГУ «Кризисный центр для жертв бытового насилия г.Алматы» - Байсакова Зульфия Мухамедбековна.

По итогам круглого стола прошло обсуждение тем выступавших, были подведены итоги и приняты рекомендаций для дальнейшей работы.