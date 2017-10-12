На саммите СНГ Лукашенко жестко прокомментировал деятельность содружества

Журналисты обратили внимание на то, что глава Белоруссии появился на саммите, засунув кисть руки глубоко под пиджак, словно раздумывая, подавать ее Владимиру Путину или нет. Пресса судачит, что между союзниками опять пробежала черная кошка: не случайно Батька во время учений «Запад-2017» отказался ехать на один с Путиным полигон и оказался единственным из лидеров, с кем российский президент не запланировал отдельную встречу в рамках саммита СНГ.

Саммит СНГ в Сочи в очередной раз продемонстрировал, что в «товарищах согласья нет»: президенты Украины и Кыргызстана проигнорировали встречу, Назарбаев погрузился в себя, а Лукашенко в пух и прах раскритиковал Содружество за медлительность и неэффективность. По мнению Батьки, чтобы выйти из «сферы благих намерений» и что-то делать, СНГ нуждается в серьезной реформе,

Что касается непосредственно саммита СНГ, то он традиционно производит сложное впечатление. С одной стороны, диалог лидеров постсоветских республик понятен и объясним. С другой — совершенно не ясно, о чем именно они договариваются, если, например, во внешнеторговом обороте РФ на страны Содружества приходится всего 12% (кстати, доля партнеров по ЕАЭС еще смешнее — 8,8%).





Вот и на этот раз среди 18 (!) документов, подписанных по итогам саммита, трудно выделить хоть один содержательный. «Это решения не нашего уровня — какие-то заявления и прочее! — не выдержал Александр Лукашенко. — Собираемся, делаем вид, что у нас все хорошо, а на самом деле эффективность очень низкая». Батька подчеркнул, что принципиальную важность для СНГ имеет торгово-экономическая тематика, в частности, соглашение о зоне свободной торговли, а также вопросы безопасности. «Но мы или боимся их поставить, или понимаем, что мы не сможем их решить», — посетовал он, призвав коллег провести серьезную структурную реформу СНГ.





Но его не услышали. В сухом остатке от саммита осталось два конкретных решения: провести следующую встречу в Душанбе и объявить 2019-й Годом книги.