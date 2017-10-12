В Астане мужчина обливал кефиром и бил бывшую жену, чтобы вернуть ее

Специализированным межрайонным административным судом Астаны рассмотрено дело в отношении гр. К., который преследовал бывшую супругу, и обливал ее кефиром с головы до ног, поджидая каждый день во дворе дома или по дороге на работу, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.





Предыстория этих семейных отношений такова. Год назад гражданка С. - мать пятерых несовершеннолетних детей, устав от побоев со стороны супруга, пытаясь оградить себя и детей от семейных скандалов, официально развелась. Однако бывший муж не оставлял ее в покое.





"В связи с чем, суд 29 августа 2017 года при рассмотрении дела за нанесение побоев супруге в отношении гр.К. по ходатайству уполномоченного органа установил особые требования, а именно: не совершать действия в отношении супруги в течение 3 месяцев, предусматривающие запрет вопреки воле потерпевшей разыскивать, преследовать, посещать потерпевшую, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ней в контакты иными способами. Несмотря на предпринятые меры защиты, 22 сентября 2017 года гр.К. рано утром подкараулил бывшую супругу, вновь облил ее кефиром и нанес телесные повреждения", - сообщили в суде.





При этом мужчина пояснил суду, что хочет вернуть жену и восстановить семью и таким образом пытается привлечь ее внимание.





Решением суда гр.К. был привлечен к ответственности по ст.669 КоАП РК за неисполнение постановления суда. И, с учетом безответственного отношения к исполнению судебного акта, а также совершения действий, унижающих и оскорбляющих честь и достоинство потерпевшей в течение длительного времени, подвергнут административному аресту сроком на 3 суток.





Постановление суда не вступило в законную силу.



