В Астану завезли партию угля

В столицу прибыла очередная партия угля в объеме 5,6 тыс. тонн, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Астаны.

С начала сентября в город доставлено 46,7 тыс. тонн твердого топлива.

Сегодня в Астане выгрузили 5 600 тонн шубаркульского угля. В течение двух дней ожидается поступление еще 5 тыс. тонн твердого топлива.

С 1 сентября по 11 октября на станции Астана выгружено 46 726 тонн угля. (Шубаркуль - 8 349, Каражыра - 16 704, Майкубе - 21 673 тонны). В общей сложности доставлено 667 вагонов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 30%.

По словам руководителя городского Управления предпринимательства и промышленности Рысгуль Каугабаевой, дефицита угля в столице не наблюдается.

«Из 7 тысяч отгруженных тонн угля в Астану поступило 5 600 тонн угля. В течение двух дней ожидается поступление еще 5 тыс. тонн. Также на ежедневной основе до конца октября будет поступать еще 1,5 тыс. тонн марки «Шубаркуль». Ситуация ежедневно мониторится и находится на контроле у ведомства. В целом дефицита угля в городе не наблюдается», - заявила Р. Каугабаева.

Напомним, по городу функционируют 15 точек реализации угля, 7 из которых крупные. Также в столице имеются порядка 20 грузополучателей угля для коммунально-бытовых нужд.

Средняя цена за тонну топлива составляет 11 800 тенге.