Ввод сведений об административных правонарушениях и лицах, их совершивших, должен производиться в течение 12 часов с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

На сайте «Электронного правительства» министр внутренних дел ответил на вопрос казахстанца – как оплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой в 50%, если он своевременно не внесен в электронную базу, сообщает Zakon.kz.





«Неделя уже завершается, а сделать этого через банк не могу, поскольку на egov.kz не отображается, что у меня есть штраф. В административной полиции говорят, что его - протокола - у них на руках нет. То есть бумаги где-то у инспектора», - написал мужчина.





При этом он задал вопросы:





1. В течение какого времени протокол должен быть загружен в систему?

2. Какое наказание может понести инспектор за нарушение этих требований закона? Контролируют ли эти нормы в ДВД региона?

3. Если требований по срокам загрузки протокола в систему egov.kz нет, то каким образом я могу безналичным расчетом оплатить штраф, если у меня банки не принимают платеж из-за отсутствия данных в системе egov.kz?





На что министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов ответил, что согласно Инструкции по формированию в органах внутренних дел автоматизированной информационно-поисковой системы «Контроль» ввод сведений об административных правонарушениях и лицах, их совершивших, должен производиться в течение 12 часов с момента возбуждения дела об административном правонарушении.





«Если окончание срока ввода приходится на выходной или праздничный день, то сведения об административных правонарушениях и лицах, их совершивших, должны быть введены в следующий первый рабочий день. В случае несвоевременного ввода сведений в базу данных, сотрудник несет дисциплинарную ответственность», - отметил глава МВД.





По его словам, за достоверность и полноту ввода сведений несет ответственность руководитель подразделения административной практики.





«В настоящее время гражданам предоставлена возможность просмотра административных штрафов, наложенных ОВД, и их погашения путем осуществления он-лайн платежей на портале «электронного правительства», а также через расчетно-кассовые отделения 17 банков второго уровня. Кроме того, подразделения дорожно-патрульной полиции оснащаются POS-терминалами для безналичной оплаты штрафов, с помощью которых граждане могут оплатить штраф на месте совершения правонарушения с использованием банковской карты», - заключил министр.







