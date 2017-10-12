Как оплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой в 50%
12 октября 2017, 10:26
Ввод сведений об административных правонарушениях и лицах, их совершивших, должен производиться в течение 12 часов с момента возбуждения дела об административном правонарушении.
На сайте «Электронного правительства» министр внутренних дел ответил на вопрос казахстанца – как оплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой в 50%, если он своевременно не внесен в электронную базу, сообщает Zakon.kz.
«Неделя уже завершается, а сделать этого через банк не могу, поскольку на egov.kz не отображается, что у меня есть штраф. В административной полиции говорят, что его - протокола - у них на руках нет. То есть бумаги где-то у инспектора», - написал мужчина.
При этом он задал вопросы:
1. В течение какого времени протокол должен быть загружен в систему?
2. Какое наказание может понести инспектор за нарушение этих требований закона? Контролируют ли эти нормы в ДВД региона?
3. Если требований по срокам загрузки протокола в систему egov.kz нет, то каким образом я могу безналичным расчетом оплатить штраф, если у меня банки не принимают платеж из-за отсутствия данных в системе egov.kz?
На что министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов ответил, что согласно Инструкции по формированию в органах внутренних дел автоматизированной информационно-поисковой системы «Контроль» ввод сведений об административных правонарушениях и лицах, их совершивших, должен производиться в течение 12 часов с момента возбуждения дела об административном правонарушении.
«Если окончание срока ввода приходится на выходной или праздничный день, то сведения об административных правонарушениях и лицах, их совершивших, должны быть введены в следующий первый рабочий день. В случае несвоевременного ввода сведений в базу данных, сотрудник несет дисциплинарную ответственность», - отметил глава МВД.
По его словам, за достоверность и полноту ввода сведений несет ответственность руководитель подразделения административной практики.
«В настоящее время гражданам предоставлена возможность просмотра административных штрафов, наложенных ОВД, и их погашения путем осуществления он-лайн платежей на портале «электронного правительства», а также через расчетно-кассовые отделения 17 банков второго уровня. Кроме того, подразделения дорожно-патрульной полиции оснащаются POS-терминалами для безналичной оплаты штрафов, с помощью которых граждане могут оплатить штраф на месте совершения правонарушения с использованием банковской карты», - заключил министр.
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