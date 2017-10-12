Таиланд ввел уголовную ответственность за незарегистрированные беспилотники

Власти Таиланда ввели обязательную регистрацию радиоуправляемых беспилотников любого размера и типа и уголовную ответственность за отсутствие регистрации,

В специальном заявлении Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям (НКТТ) Таиланда, выпущенном в четверг, говорится, что отсутствие регистрации дрона теперь грозит его владельцу штрафом в размере до 3 тыс долларов и/или пятилетним тюремным сроком.

Решение о введении уголовной ответственности за отсутствие регистрации беспилотников было принято в среду на заседании НКТТ.





Запрет на хранение и использование незарегистрированных дронов введен в рамках закона о телерадиовещании, которым запрещено использование без специального разрешения радиочастот нескольких диапазонов, в том числе тех, на которых работают как системы управления, так и передатчики видеокамер дронов, управляемых с помощью смартфонов и "таблеточных" компьютеров, говорится в документе.





Регистрация беспилотников может быть осуществлена в НКТТ, Управлении гражданской авиации Таиланда, административных органах провинций или в любом районном отделе полиции, говорится в заявлении.





Регистрацией беспилотников с 2015 года занималось Управление гражданской авиации министерства транспорта Таиланда, а за отсутствие регистрации предусматривалась только административная ответственность. Использование дронов регулировалось законами об использовании воздушного пространства и правилами организации полетов, причем на полеты дронов во многих регионах, в том числе в Бангкоке, требовались особое разрешение Управления.



