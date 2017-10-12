«Казатомпром» подготовит техническое обоснование для строительства АЭС в Казахстане

Национальная компания «Казатомпром» готовит технико-экономическое обоснование строительства АЭС в Казахстане. Об этом сегодня в ходе 18-го совещания на форуме ядерной кооперации в Азии (FNCA) сказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«В настоящий момент в Казахстане наблюдается профицит электроэнергии и наши мощности производят энергии на 20-25% больше, чем мы потребляем. По нашему прогнозному балансу, новые мощности нам будут нужны, если мы говорим о базовой составляющей, не раньше, чем в 2025 году», - сказал министр.

В связи с этим на данный момент у Казахстана нет необходимости в АЭС и вопрос возможности строительства такой станции еще изучается. Однако уже в этом году компания «Казатомпром» начнет подготовку технико-экономического обоснования.

«Вы знаете, до этого определенная работа проводилась на участке Курчатов, была выбрана площадка, но тогда предполагалось, что строительство будет вестись в партнерстве с российскими коллегами, и сбыт будет осуществлять в РФ. Но в связи с тем, что события, произошедшие 5-6 лет назад, а именно снижение потребления в сибирском энергоузле, Российская федерация от этой идеи отказалась», - рассказал он.

Таким образом, проект со строительством атомной электростанции на территории Казахстана (запланированный на 2018 год) не получил своего развития.

«Теперь техническое обоснование (ТО) должен сделать «Казатомпром», посмотрев возможности строительства АЭС для нужд Казахстана. И понятно, что после принятия ТО, можно будет говорить как-то определенно - будет станция или не будет в Казахстане. До этого времени, я много читал мнений специалистов и псевдоспециалистов, «надо или не надо», но, я думаю, раньше времени копья ломать не стоит», - резюмировал он.

Татьяна Ковалева