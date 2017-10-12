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Более 400 человек из 20 стран мира примут участие в форуме “Aktobe Invest-2017”

12 октября 2017, 10:47

В рамках форума ожидается подписание 11 меморандумов на общую сумму около 200 млрд. тенге.

В четверг, 12 октября, в Актобе стартует V международный инвестиционный форум “Aktobe Invest-2017”. Главная тема двухдневного форума - «ЭКСПО-2017: импульс развития регионов», передает пресс-служба акима Актюбинской области.

В ходе основного пленарного заседания форума будут обсуждены вопросы использования новых технологий, представленных на выставке ЭКСПО-2017, для развития экономики региона.

Как известно, Актюбинская область является одним из лидеров среди регионов по внедрению инноваций ЭКСПО-2017. На 25 актюбинских предприятиях внедряют новые технологии, которые позволят снизить себестоимость продукции, повысить производительность труда, а также улучшить экологическую обстановку в области.

Модератором ключевого пленарного заседания форума станет председатель комитета НПП РК «Атамекен» Мурат Абенов.

Всего в работе форума примут участие более 400 человек из 20 стран мира. В их числе представители Правительства РК, отраслевых Министерств, акиматов областей, квазигосударственного сектора, казахстанских, международных финансовых институтов, топ-менеджеры отечественного и зарубежного бизнеса.

Как сообщил руководитель управления внешних связей и туризма Актюбинской области Ермек Кенжеханулы, в Актобе уже приехали первые участники форума. Среди них Генеральный консул Азербайджана в РК, посол Македонии, советник по экономическим вопросам посольства США в РК, представители финансовых институтов, отечественных и иностранных компаний.

Также ожидается приезд генерального директора и учредителя Группы компаний «Алтын Қыран», вице президента группы компаний Global Oil Investment Group, генерального директор ГК «ВЕК» (РФ), учредителя ООО «МитМитМит» (РФ), представителей иностранных компаний - Al Qudra Holding, Группа компаний «Аль Масуд», «John Brown Engineering», SINOPEC и др.

Кроме того, планируется участие акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова и губернатора Оренбургской области Юрия Берга, глав города Оренбург, Орск и др.

В рамках форума ожидается подписание 11 меморандумов на общую сумму около 200 млрд. тенге. Среди них меморандумы о межрегиональном сотрудничестве и промышленной кооперации между акиматами Актюбинской и Костанайской областей, строительстве завода по производству ветрогенераторов, проект расширения фармацевтического производства, строительстве завода по производству технической селитры и карбамида, меморандум о создании кластера нефтегазового оборудования, строительстве завода по производству сажи и другие.

Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области


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