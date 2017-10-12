Ввести уголовную ответственность за коррупцию в квазигосударственном секторе требует «Ак жол»

В квазигосударственном секторе коррупционные риски представляют особую опасность в связи с тем, что его доля составляет более 60% ВВП страны.

ДПК «Ак жол» настаивает на введении уголовной ответственности за коррупционные правонарушения в квазигосударственного секторе. Об этом заявил Кенес Абсатиров на пленарном заседании Мажилиса, передает Zakon.kz.





В «Ак жоле» считают, что в квазигосударственном секторе коррупционные риски представляют особую опасность в связи с тем, что его доля составляет более 60% ВВП страны, а объёмы закупок в 3-5 раз превышают госзакупки. Не случайно в законе «О противодействии коррупции», к субъектам коррупционных правонарушений отнесены лица, исполняющие управленческие функции в субъекте квазигосударственного сектора.

«Несмотря на требования вышеназванного закона в действующем Уголовном кодексе по целому ряду статей и составам преступлений к субъектам коррупционных правонарушений отнесены только должностные лица постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в госорганах», - говорится в запросе.





В то же время под аналогичную ответственность не подпадают лица, выполняющие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в субъектах квазигосударственного сектора, госхолдингах и нацкомпаниях.





Если госслужащие несут ответственность по всей строгости закона, то должностные лица квазигосударственного сектора, остаются вне поля действия антикоррупционного законодательства.

Отчёты Счетного комитета ежегодно фиксируют многочисленные злоупотребления со средствами нацкомпаний и госпредприятий.





Абсатиров напомнил, что депутаты «Ак жола» неоднократно направляли запросы правительству о необходимости решения вопросов корпоративной коррупции в квазигосударственном секторе. На настойчивые требования фракции ДПК «Ак жол» разработать закон о закупках госпредприятий, Правительство неизменно отвечало отказом.





«После наших неоднократных требований ввести уголовную ответственность должностных лиц нацкомпаний за коррупционные преступления, 12 июня т.г. Минфин презентовал проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора», в котором предлагалось включить должностные лица квазигосударственного сектора в круг субъектов коррупционных правонарушений. Но судьба данного проекта закона сейчас неизвестна, в Мажилис он так и не поступил», - отметил депутат.





Между тем, по мнению «акжоловцев», отсутствие полноценной ответственности сохраняет коррупционные предпосылки в крупнейшем сегменте экономики и позволяет без особых опасений распоряжаться гигантскими суммами, за слишком «вольное» использование которых чиновникам от нацкомпаний грозит не более чем выговор или лишение премии.





Депутаты «Ак жола» считают такой подход недопустимым, поскольку квазигосударственный сектор распоряжается государственными средствами, доверенными им обществом для решения задач государственной экономической политики, а не для личного обогащения.





В этой связи фракция ДПК «Ак жол» в очередной раз предлагает рассмотреть вопрос введения уголовной ответственности для лиц, выполняющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в субъектах квазигосударственного сектора за коррупционные правонарушения, аналогично должностным лицам государственных органов.





Напомним, Антикоррупционной стратегией на 2015-2025 годы, в качестве ключевых направлений определены противодействие коррупции в сфере госслужбы, в квазигосударственном и частном секторе.



