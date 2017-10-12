В Мангистауской области охранники задержали мужчину, пытавшегося увести девочку

Подозрительного мужчину задержали в поселке Атамекен сотрудники охранной фирмы «Сункар Секьюрити». По словам Жениса Каримсакова, директора агентства, мужчина тащил за шиворот девочку. Задержанного передали в Мунайлинский районный отдел внутренних дел (РОВД).

Инцидент произошел в поселке Атамекен Мунайлинского района 10 октября примерно в 12:00.





Охраники рассказывают, что внимание на подозрительного мужчину они обратили в магазине. Дальнейшие его действия насторожили охранников.





"Мы обратили внимание на мужчину, потому что он был явно в нетрезвом состоянии. Он тащил девочку, потом мы узнали, что ей 10 лет, за шиворот и за рюкзак в сторону дороги. Она упиралась и звала на помощь. Мы подошли и спросили: «Это твой отец?» Она ответила, что нет. Тогда мы спросили у мужчины, куда он тащит ребенка. Он сказал, что хочет отвести ее домой. В это время на телефон девочки позвонил отец и сказал, что уже подошел ее встретить. Позже выяснилось, что и отец девочки мужчину не знает. Мы задержали подозрительного человека и отвезли его в отдел Мунайлинского РОВД", - рассказали охранники.





Задержанный ранее был девять раз судим за воровство и грабеж.





"При задержании у него в кармане обнаружены таблетки «Трамадол» и, насколько мне известно, в крови выявлены наркотические вещества", - отметил директор охранного агентства.





Это уже не первое происшествие, в котором группа быстрого реагирования агентства проявила свою социальную ответственность. Две недели назад, по словам Жениса Каримсакова, эти же ребята предотвратили ограбление.