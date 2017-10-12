Какау: мы выключили "столба" "Пескары"

Главный тренер алматинского футзального клуба "Кайрат" Какау считает залогом разгромной победы над итальянской "Пескарой" в Минске правильную игру своей команды в обороне, пишет пишет Sputnik





Матч "Кайрат" — "Пескара" открывал в среду основной раунд Кубка УЕФА в первой группе в столице Беларуси. "Кайрат" выиграл со счетом 5:1, при этом первые две минуты игры итальянская команда доминировала на паркете, но в завершение атак прибегала к ударам со средней и дальней дистанции, поскольку в непосредственной близости от своих ворот игроки "Кайрата" ничего создать не дали.

"Самый большой плюс этого матча — уважение, которое мы проявили к сопернику, мы готовились к этому поединку усердно, тщательно, смотрели матчи "Пескары" прошлого и нынешнего сезона. Мы предотвратили их игру через столба", — цитирует послематчевый комментарий Какау официальный сайт "Кайрата".





Игра "через столба" или "на столба" подразумевает под собой два варианта: забрасывание мяча вперед, в адрес мощного физически игрока, который этот мяч в противоборстве с защитником сохранит под контролем и либо выкатит его под удар подоспевшим партнерам, либо развернется и попытается "продавить" оборону соперника самостоятельно.





Также игра "на столба" подразумевает игру выдвинутого на острие позиционной атаки человека спиной к чужим воротам. В этом случае он обычно не идет в обыгрыш, а, наступив на мяч, ждет, когда на него выбросится как можно большее количество соперников, чтобы потом выкатить мяч под удар партнерам в образовавшиеся за счет этого свободные зоны.

Какау также не стал выделять кого-то из своих подопечных в этом матче персонально, подчеркнув, что каждый из игроков "Кайрата" "выполнил свою работу". Но как минимум двое претендентов на звание MVP (вип-персоны матча) в этой встрече у "Кайрата" были. Речь идет о Дугласе, перед игрой лежавшем под капельницей с температурой, но сделавшем дубль в первые десять минут игры с "Пескарой", и о вратаре Игите, отдавшем во втором тайме одну голевую передачу с центра поля и забившем пятый гол ударом от своих ворот в момент, когда у соперника на поле вместо вратаря находился пятый полевой игрок.





В другом матче первого тура в этой группе минская "Столица" неожиданно взяла верх над московским "Динамо" со счетом 5:3. И теперь "Кайрат" и хозяева паркета делят первое-второе места в группе, набрав по три очка: казахстанский клуб опережает хозяев по лучшей разнице забитых/пропущенных мячей.





Нынешний розыгрыш Кубка УЕФА проводится по новой формуле: на этапе основного раунда 32 команды поделены на восемь групп, при этом наполнение элитного раунда будет сложным: команды разбиты на два отдельных пути. В пути А сыграют 16 команд в четырех первых группах, включая действующего чемпиона — испанский "Интер Мовистар". Остальными участниками пути А будут команды, занимающие с 1 по 11 места и с 16 по 19 места в клубном рейтинге УЕФА по футзалу (включая действующего чемпиона).





Эти команды будут разбиты на четыре группы (с разведением представителей одной и той же ассоциации), по три лучшие команды из каждой такой группы выйдут в элитный раунд. В пути В сыграют оставшиеся 16 участников (занимающие с 12 по 15 места и с 20 места и далее в клубном рейтинге, включая команды, преодолевшие предварительный раунд). Команды разбиваются на четыре группы, а в элитный раунд попадают только победители таких групп.





"Кайрат" как прошлогодний участник Финала четырех угодил в путь А, матчи его квартета пройдут в Минске с 11 по 14 октября. Алматинский "Кайрат" дважды — в 2013-м и в 2015 годах — выигрывал кубок УЕФА и является одним из самых титулованных клубов Старого Света в футзале. По два раза, кроме игроков "Кайрата", эту еврочашку над головой поднимали только игроки испанских "Кастельона" и "Барселоны", а рекордсменом является испанский "Интер Мовистар", выигрывавший это соревнование четыре раза, последний раз — весной этого года в Алматы.

Элитный раунд нынешнего розыгрыша Кубка УЕФА пройдет 21-26 ноября этого года, Финал четырех — 19-22 апреля 2018 года.



