Договор о торговле оружием ратифицировал Парламент РК

На пленарном заседании сената парламента РК депутаты приняли закон РК «О ратификации Договора о торговле оружием» , передает корреспондент Zakon.kz





По словам заместителя министра обороны РК Талгата Мухтарова, присоединение Казахстана к договору послужит продвижению интересов страны как ответственного члена международного сообщества, выступающего за укрепление и поддержание мира и безопасности и содействие в борьбе с незаконной торговле оружием.





«Договор был заключен в Нью-Йорке 2 апреля 2013 года. Документ направлен на установление общих международных стандартов для регулирования международной торговли обычным вооружением, а также предотвращение и искоренение незаконной торговли и незаконного перенаправления обычного вооружения», - сказал он.





Договор применяется ко всем видам обычных вооружений в рамках следующих категорий: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты и вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетно-пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения.





«В соответствии с Договором каждое государство-участник создает и использует национальную систему контроля, а также назначает национальный контактный центр для обмена информацией. Государства-участники в рамках Договора создают добровольный целевой фонд для оказания помощи друг другу», - заключил Т. Мухтаров.





Ксения Давыдова, Астана