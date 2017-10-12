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Фото Назарбаева на Совете глав государств СНГ покорило казахстанцев

12 октября 2017, 11:13

Снимок был сделан личным фотографом президента Армении.

Фотография президента Казахстана Нурсултана Назарбаева покорила казахстанцев, передает Zakon.kz.

Со вчерашнего дня пользователи социальных сетей публикуют на своих страницах фотографию главы государства. Снимок был сделан личным фотографом президента Армении Давидом Акопяном.



Напомним, накануне в городе Сочи РФ состоялся Совет глав государств СНГ. В работе совета приняли участие президенты: Казахстана, Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, а также премьер-министр Кыргызской Республики С.Исаков и председатель исполнительного комитета-исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев.

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