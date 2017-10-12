Суд над Муратханом Токмади провели за один день
12 октября 2017, 11:14
Дело поступило в Алмалинский районный суд Алматы в согласительном производстве.
Как сообщили в пресс-службе горсуда Алматы, дело Муратхана Токмади было рассмотрено в Алмалинском районном суде в открытом судебном заседании в согласительном производстве, передает Zakon.kz.
М.Токмади был предан суду по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 194 часть 3 пункт 2, статьей 287 часть 3 , статьей 287 часть 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.
Как сообщалось ранее, в ходе досудебного расследования между подсудимым М.Токмади и процессуальными прокурорами было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Согласно процессуальному соглашению подсудимый добровольно изъявил желание на его заключение, не оспаривая обвинение, потерпевший дал свое согласие на его утверждение.
"Заключив процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, процессуальные прокуроры и подсудимый М.Токмади ходатайствовали о назначении наказания по ст.ст. 287 часть 4 пункт 2, 194 часть 3 пункт 2 УК РК с применением статьи 55 часть 4 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим на основании статьи 58 часть 3 УК РК в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной инспекции средней безопасности. Суд согласился с условиями процессуального соглашения", - сообщили в суде.
Приговором Алмалинского районного суда от 10 октября 2017 года М.Токмади осужден по статье 194 часть 3 пункт 2, статье 287 часть 4 УК РК к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной инспекции средней безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
фото: arnapress.kz
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