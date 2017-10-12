Начальник ОВД Атбасарского района Акмолинской области попался на взятке

После получения очередной взятки в сумме 400 тыс. тенге он был водворен в ИВС УВД г. Кокшетау.

Национальным бюро по противодействию коррупции в ходе расследования уголовного дела в отношении акима Атбасарского района Акмолинской области Никишова А.Н. пресечена преступная деятельность начальника ОВД Атбасарского района подполковника полиции Тубекова Ш.А. , сообщает , сообщает Zakon.kz





Следствием установлено, что в период с июня по август т.г. Тубеков Ш.А. на системной основе получал взятки от директора ТОО «ХПП Лана» Шайкенова Е.Р. за непривлечение к административной ответственности по факту нарушения миграционного законодательства, - говорится в сообщении.





После получения очередной взятки в сумме 400 тыс. тенге Тубеков Ш.А. изобличен в совершении преступления и 11 октября т.г. водворен в ИВС УВД г. Кокшетау.





В связи с полным признанием вины процессуальное задержание в отношении Шайкенова Е.Р. не применялось.





Проводится досудебное расследование.



