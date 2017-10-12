Независимая экспертиза это процедура, проводимая независимыми экспертами в рамках внешней экспертизы в целях вынесения заключения об уровне качества оказываемых медицинских услуг, предоставляемых субъектами здравоохранения, с использованием индикаторов, отражающих показатель эффективности, полноты и соответствия оказываемых медицинских услуг стандартам, а независимый эксперт - физическое лицо, имеющее высшее медицинское образование и соответствующее требованиям к физическим лицам, претендующим на проведение независимой экспертизы, определенным уполномоченным органом.

Физические лица, претендующие на проведение независимой экспертизы в качестве независимых экспертов, допускаются к проведению независимой экспертизы при наличии:

1) документа, удостоверяющего личность;

2) диплома о высшем медицинском образовании (для документов об образовании, выданных зарубежными образовательными организациями необходимо наличие документа, подтверждающего прохождение процедуры признания или нострификации в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «Об образовании»);

3) документа, подтверждающего наличие трудового стажа не менее 10 лет по заявляемой специальности (трудовая книжка либо иной документ в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан), а также необходимо осуществление деятельности в области здравоохранения по заявляемой специальности на момент проведения независимой экспертизы;

4) документов, подтверждающих прохождение повышения квалификации за последние 3 года по вопросам проведения независимой экспертизы, в общем объеме не менее 216 часов;

5) сертификата специалиста для допуска к клинической практике по заявляемой специальности, лицам, занимающимся клинической практикой;

6) свидетельства о присвоении высшей квалификационной категории по заявляемой специальности.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.