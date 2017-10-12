Казахстанский боксер снялся для известного глянцевого журнала
12 октября 2017, 11:20
Бекстейдж с фотосессии появились в аккаунте боксера в instagram.
Казахстанский боксер, обладатель пояса WBA West Asia Иса Акбербаев провел фотосессию для известного американского журнала Esquire, сообщает zakon.kz.
Бекстейдж с фотосессии появились в аккаунте боксера в instagram. Акбербаев, под объективом модного фотографа, представил как в классическом мужском костюме, так и в спортивном соревновательном образе.
Напомним, 33-летний казахстанский боксер провел на профессиональном ринге 18 беспроигрышных боев, 13 их которых завершились досрочно.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com