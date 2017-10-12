Австралия отказалась пускать северокорейцев на юношеский турнир по футболу

Такое решение было принято австралийскими властями в связи с ядерными испытаниями, проводимыми Северной Кореей.

Правительство Австралии закрыло юношеской сборной КНДР (игроки до 19 лет) въезд в страну на отборочный раунд юношеского Кубка Азии по футболу. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой н австралийский телеканал SBS.





Такое решение было принято австралийскими властями в связи с ядерными испытаниями, проводимыми Северной Кореей. Вследствие этого турнир может быть перенесен из Австралии в другую страну.





В турнире, помимо команды КНДР, должны принять участие сборные Австралии, Гонконга и Северных Марианских островов.





В конце сентября власти Малайзии запретили гражданам страны посещать КНДР, в результате матч отборочного раунда Кубка Азии между командами этих стран был перенесен.





В последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР, которые вызывают резкое недовольство у руководителей ряда стран, в частности у администрации президента США Дональда Трампа. Испытания стали причиной очередного ужесточения санкций со стороны Совбеза ООН в отношении КНДР.





Фото: Steven Siewert / AP



