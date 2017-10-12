Шакил О’Нил выложил курьезное видео с участием баскетболистов из Актау

На видео запечатлена неудачная попытка баскетболиста из команды «Герои площадок» («Heroes Of The Courts») забить мяч сверху во время Aktau Open Fest в 2014 году.

В подписи к видео Шакил О’Нил анонсировал начало нового сезона Shaqtin' a Fool - рубрики в телепередаче Inside the NBA. В Shaqtin' a Fool собирают самые курьезные баскетбольные моменты. Отметим, что видео из Актау сначала опубликовал украинский стритболист Илья Кроха, затем американское издание Complex, а уже потом оно появилось в Instagram легендарного баскетболиста.





«Герои площадок» выступали на Aktau Open Fest в 2014 году. Напомним, в этом году от проведения Aktau Open Fest было решено отказаться.





Шакил О’Нил — американский баскетболист, а также актёр. Олимпийский чемпион (1996 год), чемпион мира 1994 года, четырехкратный чемпион NBA. Внесён в список 50 лучших игроков в истории NBA. Сейчас Шакил О’Нил работает телеведущим и комментатором на спортивном телеканале TNT. Член баскетбольного Зала славы с 2016 года. Его рост - два метра 16 сантиметров.