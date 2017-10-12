В январе-августе 2017 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства
По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-августе 2017г. по сравнению с январем-августом 2016г. объем промышленного производства увеличился на 2,3% (в январе-августе 2016г. - 0,9%).
Потребительские цены в странах Содружества в августе 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 3,3% (в августе 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 4%), цены производителей промышленной продукции повысились на 3,4% (в августе 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 8,3%).
|
январь-август 2017г. к январю- августу 2016г., в процентах
|
|
Валовой внутренний продукт
(в постоянных
ценах)
|
Промышленная
продукция
(в постоянных
ценах)
|
Перевозки грузов
(без трубопроводного
транспорта)
|
Оборот розничной
торговли
(в постоянных
ценах; все каналы
реализации)
|
Индексы цен
производителей
промышленной
продукции1)
|
Индексы
потребительских
цен1)
|
Азербайджан
|
98,9
|
94,0
|
103,3
|
102,0
|
99,5
|
105,3
|
Армения
|
106,02)
|
112,4
|
145,7
|
105,8
|
100,7
|
98,2
|
Беларусь
|
101,6
|
106,1
|
107,1
|
101,9
|
108,4
|
102,5
|
Казахстан
|
104,32)
|
108,5
|
103,5
|
106,3
|
105,6
|
103,9
|
Кыргызстан
|
106,0
|
126,4
|
101,7
|
104,9
|
103,5
|
101,5
|
Молдова
|
102,82)
|
100,63)
|
121,2
|
95,73)4)
|
102,2
|
103,4
|
Россия
|
101,52)
|
101,9
|
101,8
|
100,2
|
102,4
|
101,8
|
Таджикистан
|
106,02)
|
122,2
|
94,4
|
105,3
|
101,0
|
106,0
|
Туркменистан
|
106,42)
|
…
|
101,52)5)
|
117,22)6)7)
|
…
|
103,68)
|
Узбекистан
|
107,02)
|
107,62)
|
103,92)
|
111,12)7)
|
111,7
|
106,4
|
Украина
|
102,39)
|
99,6
|
101,5
|
108,7
|
108,4
|
108,1
|
Всего по СНГ
|
101,92)
|
102,3
|
102,8
|
101,1
|
103,4
|
103,3
|
Справочно СНГ:
январь-август 2016г.
в % к январю-августу 2015г.
|
99,810)
|
100,9
|
100,5
|
96,6
|
99,5
|
104,011)
1)Август 2017г. к декабрю 2016г.
2) Январь-июнь 2017г. к январю-июню 2016г.
3) Январь-июль 2017г. к январю-июлю 2016г.
4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.
5) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.
6) В текущих ценах.
7) Включая оборот предприятий питания.
8) Июнь 2017г. к декабрю 2016г.
9) II квартал 2017г. ко II кварталу 2016г.
10) Январь-июнь 2016г. к январю-июню 2015г.
11) Август 2016г. к декабрю 2015г.
Примечание: Данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине - с учетом отдельных положений СНС 2008. С 1 июля 2016г. в Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.