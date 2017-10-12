В январе-августе 2017 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства

По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-августе 2017г. по сравнению с январем-августом 2016г. объем промышленного производства увеличился на 2,3% (в январе-августе 2016г. - 0,9%).

Потребительские цены в странах Содружества в августе 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 3,3% (в августе 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 4%), цены производителей промышленной продукции повысились на 3,4% (в августе 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 8,3%).

январь-август 2017г. к январю- августу 2016г., в процентах Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) Промышленная продукция (в постоянных ценах) Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) Индексы цен производителей промышленной продукции1) Индексы потребительских цен1) Азербайджан 98,9 94,0 103,3 102,0 99,5 105,3 Армения 106,02) 112,4 145,7 105,8 100,7 98,2 Беларусь 101,6 106,1 107,1 101,9 108,4 102,5 Казахстан 104,32) 108,5 103,5 106,3 105,6 103,9 Кыргызстан 106,0 126,4 101,7 104,9 103,5 101,5 Молдова 102,82) 100,63) 121,2 95,73)4) 102,2 103,4 Россия 101,52) 101,9 101,8 100,2 102,4 101,8 Таджикистан 106,02) 122,2 94,4 105,3 101,0 106,0 Туркменистан 106,42) … 101,52)5) 117,22)6)7) … 103,68) Узбекистан 107,02) 107,62) 103,92) 111,12)7) 111,7 106,4 Украина 102,39) 99,6 101,5 108,7 108,4 108,1 Всего по СНГ 101,92) 102,3 102,8 101,1 103,4 103,3 Справочно СНГ: январь-август 2016г. в % к январю-августу 2015г. 99,810) 100,9 100,5 96,6 99,5 104,011)

1)Август 2017г. к декабрю 2016г.

2) Январь-июнь 2017г. к январю-июню 2016г.

3) Январь-июль 2017г. к январю-июлю 2016г.

4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.

5) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.

6) В текущих ценах.

7) Включая оборот предприятий питания.

8) Июнь 2017г. к декабрю 2016г.

9) II квартал 2017г. ко II кварталу 2016г.

10) Январь-июнь 2016г. к январю-июню 2015г.

11) Август 2016г. к декабрю 2015г.

Примечание: Данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине - с учетом отдельных положений СНС 2008. С 1 июля 2016г. в Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.